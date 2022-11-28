В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар предложил приготовить блюдо известного фастфуда, но не во фритюре, а запеченное.

"Вот так берешь божественные ароматные голени, прокусываешь слой хрустящей корочки, а там в середине до невозможного мясистые и до невозможного сочные голени. Хочется вгрызться в них со всей страстью. Этот контраст нежного-нежного мяса и хруста корочки тупо зе бест. Все потому, что сок и аромат остаются в мясе – их обнял и сохранил слой панировки. Главный секрет в этом рецепте – кукурузные хлопья. Если мы сделаем панировку из кукурузных хлопьев, то у голеней будет нереально хрустящая корочка. Здесь важно выбрать хлопья без сахарной глазури — потому что это не то гастроизвращение, которое нам нужно", — советует Евгений Клопотенко.

Берем 7 штук голеней, вымешиваем их в тарелке с красным перцем, паприкой и солью. 250 г хлопьев взбиваем в крошку блендером (но можно и вручную), отдельно в тарелке взбиваем яйца. Еще в одну тарелку – 100 г муки. Панируем голени сначала в муке, затем в яйце, затем в хлопьях. Еще раз в яйце и в хлопьях. Выкладываем запанированную курочку на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем при температуре 180, 35-40 минут.

"Я знаю, некоторые из вас не любят этот процесс панировки, потому что оно все липнет на руки. Но это вы еще не знаете мой секрет. Одной рукой берете голень, когда погружаете ее в яичную смесь, а другой - когда в панировочную. Тогда одна рука будет у вас чистенькая, а другая только немного липкая и ничего не будет смешиваться у вас по пальцам. Вуаля — все легко и вы молодец", — объясняет звезда "Мастер Шеф".

Напомним, ранее Клопотенко рассказал, что изменилось после того, как он перешел на украинский язык.

Также сообщалось, что Клопотенко признался в своем страхе детства.

Кроме того, Politeka.net писала, что Клопотенко озадачил украинцев новым рецептом.