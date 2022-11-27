Популярная певица Злата Огневич изумила кадром из прошлого и привлекла внимание к своей маме.

Известная украинская исполнительница Злата Огневич ведет Инстаграм довольно активно, поднимая различные темы жизни в Украине, обстановке дома и многое другое. Исполнительница не забывает даже во время концертов общаться с фанатами.

В этот раз Злата поделилась воспоминаниями прошлого:

«На этом фото мы с мамой ♥️ Но…. Наш род мог бы прекратить свое существование из-за страшного Голодомора, который искусственно создала советская власть. Голодомор, организованный с целью уничтожения украинцев, окончательной ликвидации украинского сопротивления советскому режиму и украинцев построить самостоятельное, независимое Украинское Государство.

Моя прабабушка, а потом и бабушка-чудом выжили, что они только не ели, чтобы были силы хотя бы дышать. Я уже молчу о массовых случаях каннибализма из-за отсутствия альтернативы…. 🥺 Времена идут – база неизменна. Только теперь нас хотят сломать холодом и тьмой» - подметила Злата.

Она добавила, несмотря ни на что внутренний свет украинцев гораздо ярче в каждом, чем можно представить. Злата также подчеркнула, что верит в нашу страну и благодарна людям, за их упрямство и желание идти дальше.

«Какая булочка маленькая 😍 Все будет хорошо 🙌ми сильны, мы выстоим и непременно победим 💛; Какая ты милая Златочка😍😘🥰; Кривой Рог мой город🙏; Такая красавица!; Вы очень похожи ❤️; Помню эти банты😍😂, больше головы; Почти 100 лет прошло, а ничего не меняются в головах за поребриком, печаль, а мы за это все платим страшную цену – жизнями; ❤️ верю в Украину! Какая милая девочка и хрупкая, изысканная мама!».

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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