Украинская певица крымскотатарского происхождения, победительница Евровидения-2016 Джамала в интервью ЖВЛ отреагировала на выбор украинцев состава жюри Национального отбора Евровидения-2023.

В этом году украинцы голосовали в "Дії" за трех членов жюри Нацотбора. Ими стали Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Четвертой в списке претендентов, с минимальным отрывом оказалась Тина Кароль. Она набрала 15,68%, а Юлия Санина – 15,69%. Кароль возмутило, что солистке The Hardkiss округлили голоса до 16%, а ей — до 15%. Джамала заговорила о возможном выходе из этой ситуации.

"Великолепные партнеры, общаемся. Всех уважаю. Конечно, очень волнуюсь, творческие люди — они чувствительны, каждый взгляд, слово, а тут еще война. У всех есть какие-то истории. И должна это учитывать. Я не могу об этом говорить, возможно, это нужно поставить вопрос Суспільному по поводу дополнительного места или лишнего. Я рада, что Нацотбор состоится и, если люди избрали меня, это большая честь и ответственность", — заявила певица.

Кроме того, артистка также откровенно рассказала о нервных срывах: «Несколько раз было так, что я плакала, не могла собраться. Это было в Варшаве во время участия в Танцах со звездами. Одиночество меня пожирало. Я сама без детей на тот момент».

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.