Популярная певица, актриса и продюсер Дженнифер Лопес вчера громко анонсировала выход нового альбома, это первый альбом звезды с 2014 года. Поэтому она подняла немалый шум и сразу получила несколько сотен отзывов.
Не забыла Дженнифер напомнить и о семейных традициях, показав кадры из встреч с близкими в праздник. При этом многие из них ранее не были опубликованы, что и заинтересовало поклонников.
«Это… День благодарения 🤍🍁 #ThisIsMeNow #PhotoDump #Family» - пишет Лопес.
Вот как отвечают артистке в сети:
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«Ааа очень скучаю по вам ребята 🧡; Иногда лучше всего переориентироваться и расставить приоритеты. Она такой же человек, как и все мы, пытающийся быть лучшей версией себя; Это самая красивая фотодампа 🥰🥰; Я их не знаю и никогда не узнаю, но я по праву счастлив за них; близнецы всегда будут малышками 😍❤️; Мне нравится, что ты живешь своей лучшей жизнью ❤; Эти моменты. И с Беном и с детьми!».
Как известно, Дженнифер выглядит моложе своих лет, поэтому делает акцент на фигуре и лице якобы без подтяжек всякий раз на новых съемках. Лопес утверждает, что знает лучшие секреты красоты, поэтому легко показывает кожу вблизи без морщин.
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