Но из-за этого она иногда и страдает. На этот раз в сторис на своей странице в Instagram Катя сообщила, что снова оказалась в теневом бане, и обратилась к украинцам за помощью.

"Ну и меня снова отправили в теневой бан. Я же враждебна для сообщества. Набрасывайте реакций. Будем противостоять этому «сообществу»", — попросила Осадча поклонников.

Кроме того, ведущая эмоционально прокомментировала трагедию, которая накануне всколыхнула всю Украину. В Вольнянске Запорожской области похоронили младенца, убитого российскими оккупантами ракетным ударом в ночь на 23 ноября. Ребёнку было два дня от рождения. Малыш даже не успел получить свидетельство о рождении.

"Весь день перед глазами фото мамы, которая хоронит своего ребенка, который не прожил и двух дней. Не делюсь фото, ведь вы все это фото видели и мне кажется, горе увеличивается с каждым распространением.... Этой боли нет границ. Я плачу от бессилия, от несправедливости. Плачу с каждой мамой. Спи с миром, маленький", - написала Екатерина Осадчая.

Ранее ведущая также возмутилась поведением некоторых наших сограждан, которые уехали за границу и кичатся всеми преимуществами жизни в других странах.

"Не буду никого отмечать и позорить. Но имейте ум, если вы в тепле, со светом и за рубежом, не стоит кричать, как вам классно", - написала Катя.

Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.

Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.

Также Politeka писала, что Екатерину Осадчую наказали за правдивые новости из Украины, ведущая эмоционально отреагировала.