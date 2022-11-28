Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, чем она сейчас занимается без привычных спектаклей и новых ролей.

Известная актриса театра и кино сейчас вынуждено фактически не снимается в новых лентах и не берет участие в постановках. Как и другие коллеги, звезда занялась благотворительностью, сборами на помощь ВСУ и тд.

«Друзья, имею честь присоединиться к инициативе "10 пикапов от 10 звезд" от фонда Владислава Савченко, миссия которой поблагодарить наших военных и напомнить, что мы не останавливаемся ни на минуту в нашей помощи ВСУ дня Победы!

Сегодня наши мужественные защитники поехали на передовую в самый ожесточенный регион донецкого направления на боевом авто, приобретенном Владиславом Савченко!» - поделилась Ольга новыми кадрами.

В сети оценили работу и не забыли об артистке:

«Олечка, спасибо, что Вы есть, спасибо, что Вы помогаете нашей армии и нашим людям 🙏🏻 ; Пусть Господь хранит вас! Обнимаю, солнышко❤️😘; Просто невероятная помощь и искренняя!; Береги вас Бог; Низкий поклон нашим защитникам. Большая благодарность вам за поддержку ребят».

Также на своей странице в Instagram звезда сообщила, что ее аккаунт оказался под угрозой блокировки. Скорее всего, так произошло из-за того, что актриса активно делала публикации о преступлениях российских оккупантов в Украине и не боялась говорить правду о войне.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.