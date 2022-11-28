Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала фото и рассказала о необычном опыте съемок в Финляндии.

Как оказалось, команду украинских телевизионщиков и звезд позвали снять целый выпуск об Украине в Финляндии. Конечно же они согласились. По словам Кати, уже в это воскресенье, 27 ноября, украинцы смогу увидеть этот выпуск на украинском телевидении. На фото, которые показала телеведущая можно увидеть, кто из знаменитостей принимал участие в этих съемках.

В подписи к публикации Осадчая напсиала: "Мы должны бороться на всех фронтах! О нас не должны забывать! Когда популярное шоу Финляндии приглашает сделать целый выпуск своего шоу полностью украинским, от такой поддержки финских коллег наворачиваются на глаза слезы. Финны нас поддерживают всем сердцем. Сегодня на @tet_tv вы сможете увидеть то, что мы сняли в Тампере, именно такой эпизод увидят и в Финляндии. Я очень благодарна нашей профессиональной команде @1plus1_ru @zavaduk. Совместная слаженная работа с @filmua. Спасибо за поддержку моей ведущей коллеге – также Кате (такое совпадение). Включайте @tet_tv в 21:00. Будем плакать и смеяться вместе. Очень надеюсь, что будем в этот вечер со светом".

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