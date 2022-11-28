Победительница шоу "Голос країни" из команды Дана Балана, заслуженная артистка Украины Оксана Муха недавно впервые рассказала о своей борьбе с раком.

В начале сентября певица призналась, что пережила непростой год.

"Почти год боролась за жизнь. Это был мой рак. Мой путь. Я стала сильнее. Рак - это не приговор. Но это очень жестоко. Настолько жестоко, что ты закрываешься. Даже от ближайших друзей. Закрываешься, чтобы найти силы для борьбы. Ты ищешь путь. А труднее всего - пытаешься принять ситуацию… и наконец, стать на этот путь", — рассказывала Оксана Муха.

Тогда же звезда "Голоса країни" впервые показала, как выглядят без волос. При этом болезнь не помешала Оксане продолжать радовать поклонников своими концертами. Сейчас Оксана Муха активно гастролирует по городам Украины и Европы с благотворительными концертами, собирая средства в поддержку украинских защитников.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка решила показать новую себя. Она опубликовала эффектное фото, на котором с короткими волосами позирует, завернувшись в черный мех, на фоне космоса.

Поклонники в комментариях поддержали Оксану Муху и засыпали ее комплиментами: "Красавица ❤️ Пусть все задуманное большим чистым сердцем осуществляется!", "Обожаю вас ❤️".

Напомним, победительница "Голос країни" Оксана Муха прокомментировала скандал с орденом Виталия Козловского.

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