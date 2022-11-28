Ведущий и шоумен Даниэль Салем, служащий в рядах ВСУ, однажды едва не погиб на фронте.

В программе "Как ты?" с Григорием Решетником Даниэль рассказал, как во время выполнения боевого задания отстал от своих собратьев и почти 27 часов провел один, лежа в низком окопе.

"Маленький такой окоп, он закрывал только лежа меня. В рацию говорят: "Дэни, ты не волнуйся, мы вернемся", а враг вокруг – танковая линия, снайперская – и я посередине. Надо было дождаться, пока приедет эвакуация, они отстреляются и пойдут в другую сторону", - вспоминает Салем.

Ведущему посчастливилось иметь хоть какой-то военный опыт на тот момент, ведь некоторые молодые бойцы обычно пытаются выбраться в одиночку и попадают под прицел снайперов.

"Ты лежишь и все. Очень стримно, потому что ты ничего не можешь сделать. Даже в туалет сходить: поворачиваешься на бок и ходишь прямо под себя. Но у меня была рация и я пел "Не остаться в этой траве..." Цоя и командир отвечал: "Правильно, брат, пой, держи такое настроение". Я плакал и говорил, что я здесь подохну. У меня закончилась вода, еда и все", - признается Даниэль.

Когда к нему подъехал автомобиль, Салем был готов даже взорваться на гранате, ведь думал, что это оккупанты.

"Услышал, что тачка. Думал, если это они, то сейчас сорву чеку и все, п**дец. Но тут вижу, что надо мной склоняется мой командир и говорит: "А ты что думал, мы не вернемся? Я расплакался", — признается телеведущий.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.