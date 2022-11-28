Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и начала крутить роман с его лучшим другом Мишей Кацуриным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным видео из закулисья съемок за границей.

Как оказалось, Надя стала участницей финского шоу "Песня моей жизни" вместе с другими украинскими знаменитостями. По словам артистки, один из выпусков этого проекта был посвящен Украине и войне в нашей стране, а финны выразили таким образом свою неимоверную поддержку. На видео можно заглянуть, что происходило в закулисье съемок этого шоу.

А в подписи к публикации Дорофеева написала: "Песня моей жизни". Если бы вам нужно было выбрать, какая бы это была песня? Недавно я была в Хельсинки, где снялась в самом популярном шоу страны. Не думала, что оно меня сможет так задеть. А все потому, что все истории настоящие и прожитые. Песня, особенная для меня, вы услышите уже сегодня в специальном эпизоде финского шоу Song of my life в поддержку Украины".

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