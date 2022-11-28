Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото из гримерной и рассказала о новом заграничном концерте, а также поддержала поклонников в преддверии зимы.

На новой фотографии Светлана запечатлена в полумраке гримерной, она сидит перед зеркалом, а позади нее стоит мастер и поправляет ее прическу. Перед камерой артистка пояивлась в нескромном наряде – на ней короткий черный топ на тонких бретельках, который едва прикрыл пышное декольте. Ее волосы зачесаны назад, а на лице ярки макияж, певица сосредоточена на том, что у нее в руках.

В подписи к публикации Лобода написала: "Через час на уже сцене. Кипр! Счастье знать, что ты на своем месте и делаешь то, что любишь всем сердцем и с теми, кто идет с тобой одной дорогой. Окружайте себя теми, кто дорог, обнимайте друг друга и помните, что зима – это лишь время года, а любовь в ваших сердцах – главный источник тепла. Я просто хотела сказать, что очень вас всех люблю".

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