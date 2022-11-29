Украинский теле-радиоведущий Владимир Остапчук после неподтвержденных в СМИ сообщений о его разводе со второй супругой появился без обручального кольца.

Так, Остапчук опубликовал серию снимков, сделанных в Харьковской области. На них ведущего можно увидеть без кольца на безымянном пальце правой руки.

«Культурный десант на деоккупированных территориях. Ноябрь 2022», - подписал Остапчук фото, на которых также можно увидеть Колю Сергу, Александра Ярмака и Андрея Беднякова.

При этом еще несколько месяцев назад, в августе, обручальное кольцо у Остапчука еще было.

До 2020 года Остапчук был женат на Елене Войченко. У пары есть двое детей из-за которых у экс-супругов после развода возникают постоянные конфликты. Так, Остапчук неоднократно обвинял бывшую жену, что она не дает ему видиться с детьми.

В 2020м году, 15 октября, Остапчук женился нотариусе Кристине Горняк. Всего за два месяца до свадьбы Кристина и Владимир отмечали первую годовщину знакомства.

Обручальные кольца пара заказыывала у украинского дизайнера, тогда как на помолвку шоумен подарил любимой сразу два кольца от премиального ювелирного бренда Tiffany & Co – одно лаконичное повседневное, а другое классическое с бриллиантом.

По словам Остапчука, обручальные кольца идеально вошли друг в друга.Поэтому дизайнер предложила молодоженам сделать внутри одну надпись, которая будет на двух кольцах, однако прочитать ее можно будет лишь тогда, когда соединить обручальные кольца друг с другом.

Последний пост с участием Кристины у Остапчука был почти полгода назад - в июле.

При этом некоторые пользователи соцсетей считают нужным высказаться о возможном разводе телеведущего и нотариуса непосредственно на странице Остапчука.

"Ожидаемо! Ничего удивительного. Головой надо думать, а не... А с человеком, которому на*рать на чужие чувства, на чужую семью, на детей и который забрала отца - ничего хорошего выстроить нельзя. Видно было, что для нее это лишь шанс зацепиться за шоу-бизнес, и вы ей этот шанс дали. В дальнейшем, будьте внимательнее. В этой сфере любовь редкая вещь", "Нет работы, нет бабла, нет и женщины", "Ну кто-то же Виктора Павлика должен переплюнуть", "А мне она никогда не нравилась", "Свадьба не похороны, можно повторить", "Идите на Холостяк-13", "Один развод может и случайность, а два - это уже диагноз", - комментируют пользователи Инстаграм.

Напомним, супруга экс-"Холостяка" Добрынина Даша Квиткова рассказала, что спасло их брак.

ранее о проблемах в браке рассказала звезда «Женского квартала» и певица Кекелия.

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