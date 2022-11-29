Украинский актер театра и кино, звезда сериала «Поймать Кайдаша» Тарас Цымбалюк, который совсем недавно объявил о разводе, похоже, переживает новые чувства.

На своей странице в инстаграм Тарас опубликовал фото поцелуя с незнакомкой, уточнив только, что это «черно-белая пятница».

СМИ предполагают, что новой избранницей Цымбалюка стала ресторатор и дизайнер – Светлана Готочкина.

Так, на своей странице в Инстаграм Светлана опубликовала романтические снимки, на которых не видно лица мужчины, но можно заметить детали одежды Цымбалюк: бейсболку и черный бомбер.

Кроме того, Светлана в своем инстаграме хвасталась, что некий мужчина готовит ей завтрак, демонстрируя запястье с красной нитью и татуировку. Пользователи соцсетей уверены, что это рука Цымбалюка.

Отметим, что на днях экс-супруга Тараса, с которой он расстался всего через год после свадьбы, отметила день рождения. Тине Антоненко исполнился 31 год.

«Этот год показался мне довольно сложным. Еще летом я потеряла семью, потеряла работу, в мою страну произошло полномасштабное вторжение, мой родной город пережил и продолжает переживать больше всего по масштабам горе этой войны, мои родные навсегда травмированы адом Мариуполя, я достигла эмоционального и финансового дна, от которого пришлось самостоятельно оттолкнуться...", - призналась девушка.

Напомним, что этот брак для Тараса был не первым.

С однокурсницей Ангелиной они встречались два года, а затем поженились. Но уже через полтора года этот союз распался.

Напомним, жена экс-"Холостяка" Добрынина Даша Квиткова рассказала, что спасло их брак.

Также сообщалось, что у участницы шоу "Холостяк" был роман с Тарасом Цымбалюком.

Также Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Крепостной" назвал украинку, в которой разочаровался.