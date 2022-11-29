Так, четыре заключительных серии нового сезона сериала снимали в Польше.

До начала полномасштабного военного вторжения в сериале начали сниматься и российские актеры. Именно это и стало причиной скандала – мол, украинка будет делить съемочную площадку с россиянами в то время, когда рф бомбит мирные города и убивает украинских женщин, детей, мужчин, стариков.

«Было больно и неприятно, что меня обзывают предательницей. Я проплакала весь день. Меня очень поддержала Ксюша Мишина, она со мной проводила беседы, потому что были актрисы, подружки мои, которые сказали: «А я не буду молчать Наташа, ты предательница», – вспомнила тот период Денисенко в интервью ЖВЛ.

Сейчас это скандал уже позади – продюсеры сериала решили обойтись без россиян.

Наташа говорит, что зла на коллег не держит».

«Нет такого «Как они могли!». Я понимаю, что это нормально в этой ситуации, что они на меня вылили волну хейта», – говорит Денисенко.

В своем прошлом интервью Денисенко выражала надежду, что украинцы смогут увидеть 4-й сезон Крепостной.

Напомним, что Максим Галкин показал россиянам последствия обстрелов Украины.

Также сообщалось, что Ольга Сумская показала, чем занимается без работы в театре и съемом сериала.

Кроме того, Politeka.net писала, что Ольга Сумская пожаловалась на близких в россии.