Так, четыре заключительных серии нового сезона сериала снимали в Польше.
До начала полномасштабного военного вторжения в сериале начали сниматься и российские актеры. Именно это и стало причиной скандала – мол, украинка будет делить съемочную площадку с россиянами в то время, когда рф бомбит мирные города и убивает украинских женщин, детей, мужчин, стариков.
«Было больно и неприятно, что меня обзывают предательницей. Я проплакала весь день. Меня очень поддержала Ксюша Мишина, она со мной проводила беседы, потому что были актрисы, подружки мои, которые сказали: «А я не буду молчать Наташа, ты предательница», – вспомнила тот период Денисенко в интервью ЖВЛ.
Сейчас это скандал уже позади – продюсеры сериала решили обойтись без россиян.
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Наташа говорит, что зла на коллег не держит».
«Нет такого «Как они могли!». Я понимаю, что это нормально в этой ситуации, что они на меня вылили волну хейта», – говорит Денисенко.
В своем прошлом интервью Денисенко выражала надежду, что украинцы смогут увидеть 4-й сезон Крепостной.
Напомним, что Максим Галкин показал россиянам последствия обстрелов Украины.
Также сообщалось, что Ольга Сумская показала, чем занимается без работы в театре и съемом сериала.
Кроме того, Politeka.net писала, что Ольга Сумская пожаловалась на близких в россии.