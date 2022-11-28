Відома українська актриса Ольга Сумська показала, чим вона зараз займається без звичних спектаклів та нових ролей.

Відома актриса театру та кіно зараз змушена фактично не знімається у нових стрічках і не бере участі у постановках. Як і інші колеги, зірка зайнялася благодійністю, зборами на допомогу ЗСУ тощо.

«Друзі, маю честь приєднатися до ініціативи "10 пікапів від 10 зірок" від фонду Владислава Савченка, місія якій подякувати нашим військовим і нагадати, що ми не зупиняємося ні на хвилину в нашій допомозі ЗСУ дня Перемоги!

Сьогодні наші мужні захисники поїхали на передову до найзапеклішого регіону донецького напрямку на бойовому авто, придбаному Владиславом Савченком!» – поділилася Ольга новими кадрами.

У мережі оцінили роботу та не забули про артистку:

«Олечко, дякую, що Ви є, дякую, що Ви допомагаєте нашій армії та нашим людям 🙏🏻 ; Нехай Господь береже вас! Обіймаю, сонечко❤️😘; Просто неймовірна допомога та щира!; Бережи вас Бог; Низький уклін нашим захисникам. Велика подяка вам за підтримку хлопців».

Також на своїй сторінці в Instagram зірка повідомила, що її обліковий запис опинився під загрозою блокування. Швидше за все, так сталося через те, що актриса активно робила публікації про злочини російських окупантів в Україні та не боялася говорити правду про війну.

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнко з Сумською, зірка відповіла.