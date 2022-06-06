Артистка припускає, що Всесвітній бойкот російської культури, можливо, хоч якось зможе вплинути на ситуацію і вправить їм мізки.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса театру і кіно Ольга Сумська в ефірі запорізького телеканалу TV5 розповіла про своїх родичів-"зомбі", які живуть в рф і вірять в пропаганду кремля.

Ольга Сумська зізналася, що припинила спілкуватися з близькими людьми з росії, які підтримують так звану "спецоперацію" і намагаються переконати актрису у власній "правді".

Вони вірять у навіть найабсурдніші речі. Наприклад, широко поширений серед "зомбі"-росіян наратив про те, що "Україна сама себе бомбить". Коли починають приходити повідомлення подібного роду, вона тут же блокує відправника.

Артистка припускає, що всесвітній бойкот російської культури, можливо, хоч якось зможе вплинути на ситуацію і вправить їм мізки.

"Вони зомбовані, тому що дивляться те, що їм показують. Звичайно, є люди, які все розуміють, і їх чимало... Світовий бойкот, так чи інакше, повинен був статися. Можливо, бойкотом ми дамо зрозуміти цим зомбі, що відбувається в нашій країні...", - вважає артистка Ольга Сумська.

Актриса не уточнила, про які своїх родичів говорить, але в Москві живе її старша дочка, актриса Антоніна Паперна, яка одружена з російським актором Володимиром Ягличем.

Нагадаємо, Сумська після обстрілу Києва попросила про допомогу.

Як Politeka повідомляла, Сумська в білій сукні з вишивкою здивувала моложавою зовнішністю.

Також Politeka писала, що Сумська відповіла на претензії до її старшої дочки, яка живе в Москві.