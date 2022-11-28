Это решение, как пишет Politeka.net, Фединчик принял в первые дни после начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину.

По словам Денисенко, она просила его отказаться от этого решения.

«Я ему звонила, плакала: «Ты не можешь отказаться?». И он мне сказал одну вещь, и больше я такого не делала. Он говорит: «Перестань меня деморализовать. Это мое решение стать на защиту нашей страны, и ты должна меня поддерживать, а не говорить «Что ты ушел, меня оставил». Перестань так делать, я не хочу больше на эту тему с тобой говорить», - рассказала Наталья в интервью ЖВЛ о разговоре.

В конце концов, Денисенко приняла решение своего мужа, сейчас они постоянно на связи.

Добавим, что эксучастник "Дизель Шоу" Олег Иваница также с первого дня полномасштабной войны России против нашей страны служит в рядах ВСУ. По словам актера, он понимал, что будет война.

«Это чувство возникло еще тогда, когда Путин написал статью об одном народе. Я понял, что будет война. В начале года я задал вопрос возобновления военного билета и успел его сделать как раз 23 февраля", - рассказывал Иваница.

Напомним, что в это время актеры «Дизель Шоу» Писаренко и Никишин затруднились ответить, на чьей они стороне, поэтому контракты с ними разорвали и с украинского ТВ выгнали.

Также сообщалось, что белорус Сморыгин откровенно рассказал о жизни в Украине и гражданстве.

Кроме того, Politeka.net писала, что актер Даниэль Салем чуть не простился с жизнью на передовой.