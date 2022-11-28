Ведучий і шоумен Даніель Салем, який служить у лавах ЗСУ, одного разу ледь не загинув на фронті.

У програмі "Як ти?" з Григорієм Решетніком Даніель розповів, як під час виконування бойового завдання відстав від своїх побратимів та майже 27 годин провів один, лежачи в низькому окопі.

"Маленький такий окоп, він закривав лише лежачи мене. У рацію говорять: "Дені, ти не хвилюйся, ми повернемося", а ворог навколо - танкова лінія, снайперська - і я посередині. Треба було дочекатися, поки приїде евакуація, вони відстріляються і підуть в інший бік", - пригадує Салем.

Ведучому пощастило мати хоч якийсь військовий досвід на той момент, адже деякі молоді бійці зазвичай намагаються вибратися самотужки й потрапляють під приціл снайперів.

"Ти лежиш і все. Дуже стрьомно, бо ти нічого не можеш зробити. Навіть у туалет сходити: повертаєшся на бік і ходиш просто під себе. Але у мене була рація і я співав "Не остаться в этой траве..." Цоя і командир відповідав: "Правильно, брате, співай, тримай такий настрій". Я плакав і казав, що я тут подохну. У мене закінчилася вода, їжа і все", — зізнається Даніель.

Коли до нього під'їхало авто, Салем був готовий навіть підірватися на гранаті, адже думав, що то окупанти.

"Почув, що тачка. Думав, якщо це вони, то зараз зірву чеку і все, п**дець. Але тут бачу, що наді мною схиляється мій командир і каже: "А ти що думав, ми не повернемося?". Я розплакався", — зізнається телеведучий.

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