Украинская певица Оля Полякова, которая находится в Грузии на съемках, поделилась неожиданным открытием, которое сделала на улицах этой страны.

Так, прогуливаясь, Полякова увидела деревья, усыпанные оливками.

«Дорогие мои, я впервые в жизни вижу, как дозревают маслины. Посмотрите, пожалуйста!», - с восторгом отметила Полякова, снимая видео для своего Инстаграм.

Также певица рассказала, что для того, чтобы убрать из оливок горечь, их необходимо вымачивать. Отметим, что может длиться несколько недель и даже месяцев, и только после этого горечь из оливок уходит.

Также артистка решила продегустировать плод оливкового дерева таким, каким его создала природа, то есть, просто сорвав с дерева. За кадром кто-то из спутников певицы усомнился в том, что это может быть вкусно.

«Ничего не тьфу! Там, где «фу», там и «ням», как говорила великая Сердючка», - ответила Полякова, швырнув надгрызенную маслину под дерево.

Напомним, Полякова, которая в Грузии принимает участи в шоу "Танцы со звездами", показала встречу со своей нестареющей мамой.

Также сообщалось, что Полякова засняла, чем Кравец из Квартал 95 занимается в Грузии.

Кроме того, Politeka писала, что Полякова отреагировала на победительницу "Голосу країни".