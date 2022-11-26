Полякова, яка, нагадаємо, бере участь у грузинській версії шоу «Танці із зірками», побачилася з Кравець у Тбілісі.

Співачка зробила серію коротких відео, як улюблениця української публіки у затишній атмосфері читає оповідання.

"Сороконіжка ти наша", - з ніжністю каже Полякова на одному з відео, вручаючи Кравець гарний букет троянд.

Зворушена увагою, Олена Кравець пожартувала, звертаючись до грузинської публіки: «Я така рада, що ви вчите танцювати Олю у себе в шоу».

Також зірка «Квартал 95» подякувала Поляковій, що вона прийшла.

Нагадаємо, після фіналу «Голосу країни» співачка відразу вирушила до Грузії, де її чекали на «Танцях із зірками», в якому українська артистка бере участь разом із танцюристом свого шоу-балету Максимом Єжовим. До слова, хлопець уже брав участь в українських "Танцях". Його партнеркою була Леся Нікітюк.

Однак дістатися швидко до Тбілісі виявилося не так уже й просто.

В результаті Полякова ледь не вилетіла із шоу, організатори їй навіть порадили записувати прощальне відео.

Також повідомлялося, що Полякова до сліз довела Астаф'єву новим постом.

Крім того, Politeka писала, що Полякова відреагувала на переможницю "Голосу країни".