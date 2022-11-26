Співачка Оля Полякова, яка зараз не в Україні, вирішила поділитися своєю радістю.

До артистки приїхала мати, пише Politeka.net. Про це Полякова повідомила на своїй сторінці в Інстаграм.

«А до мене приїхала моя мама», - каже Полякова на короткому відео, яке, судячи з усього, було зроблено в ресторані.

Нагадаємо, співачка зараз перебуває у Грузії, де бере участь у шоу «Танці із зірками». Її партнером є Максим Єжов – танцюрист її шоу-балету та екс-учасник українських «Танців із зірками». Тоді у парі з Лесею Нікітюк Максим став фіналістом шоу.

Маму Олі Полякової звуть Світлана і вона неодноразово захоплювала підписників артистки своїм нестаріючим та молодим виглядом.

У квітні цього року співачка розповідала, що її мама, яка до війни проживала в росії разом з коханим-дипломатом, залишила країну.

«Слава богу, моя мама поїхала. Я дуже уникала цього питання, доки вона була там. Тому що в мене був там як би заручник, мені було дуже страшно. Моя мама поїхала, дякувати Богу. Вже близько двох тижнів тому. Вона буде зі мною, тому все буде гаразд», - говорила зірка, яка на той момент перебувала з дітьми у Франції.

Нагадаємо також, що Полякова опинилася на межі вильоту із шоу в Грузії.

Також повідомлялося, що Оля Полякова відреагувала на переможницю Голосу країни.

Крім того, Politeka.net писала, що дочка Полякової наважилася на зміни у зовнішності.