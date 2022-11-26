До артистки приїхала мати, пише Politeka.net. Про це Полякова повідомила на своїй сторінці в Інстаграм.
«А до мене приїхала моя мама», - каже Полякова на короткому відео, яке, судячи з усього, було зроблено в ресторані.
Нагадаємо, співачка зараз перебуває у Грузії, де бере участь у шоу «Танці із зірками». Її партнером є Максим Єжов – танцюрист її шоу-балету та екс-учасник українських «Танців із зірками». Тоді у парі з Лесею Нікітюк Максим став фіналістом шоу.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Київ зараз": Галкін показав росіянам наслідки обстрілів та викликав у них істерику
"Це жесть!": дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук розповіла, як залишилася без світла та зв'язку з хворими дітьми
"Це вау": "Мастер Шеф" Клопотенко показав, як приготувати шедевр зі звичайної вівсянки
"Почали вистрибувати з поїзда": українці опинилися у пастці через відключення електрики, відео
Маму Олі Полякової звуть Світлана і вона неодноразово захоплювала підписників артистки своїм нестаріючим та молодим виглядом.
У квітні цього року співачка розповідала, що її мама, яка до війни проживала в росії разом з коханим-дипломатом, залишила країну.
«Слава богу, моя мама поїхала. Я дуже уникала цього питання, доки вона була там. Тому що в мене був там як би заручник, мені було дуже страшно. Моя мама поїхала, дякувати Богу. Вже близько двох тижнів тому. Вона буде зі мною, тому все буде гаразд», - говорила зірка, яка на той момент перебувала з дітьми у Франції.
Нагадаємо також, що Полякова опинилася на межі вильоту із шоу в Грузії.
Також повідомлялося, що Оля Полякова відреагувала на переможницю Голосу країни.
Крім того, Politeka.net писала, що дочка Полякової наважилася на зміни у зовнішності.