В частности, артистка Alyosha посвятила пост дню рождения сына Марка – ему исполнилось семь лет.

Как сообщает Politeka.net, известный певец Тарас Тополя – счастливый отец троих детей. Жена артиста, певица Елена Тополя, более известная под псевдонимом Alyosha показала на своей странице в Инстаграм фото сыночка и посвятила ему теплые слова.

В частности, артистка посвятила пост дню рождения сына Марка – ему исполнилось семь лет. На фото Марка, второй ребенок Тараса Тополи и Alyosha, позирует на фоне кухни в клетчатой рубашке. В руках он держит арбуз необычной формы.

"Бесконечная наша любовь. Как же быстро вы растете", – подписала фото артистка.

В уомментариях пользователи сети поздравляли сына Тараса Тополи и Alyosha, а также пытались понять на кого мальчик больше похож: "Мне на маму больше похож, хотя и от Тараса, что-то тоже есть", "Не пойму, на кого он больше похож", "Пусть растет здоровым, крепким и счастливым!", "Выглядит прямо как его отец".

Стоит отметить, что кроме Марка (2015), у пары есть старший сын Роман (2013) и дочь Мария (2020). После полномасштабного вторжения рф в Украину певица с детьми переехала в США.

Напомним, Тополя из группы "Антитіла" развеял иллюзии украинцев относительно ответа НАТО.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" поделился, какого артиста видит от Украины на "Евровидении-2023".

Также Politeka писала, Тополя выдвинул несколько версий пророссийских заявлений Маска и Папы Римского.