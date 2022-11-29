Известный хореограф и телеведущий Влад Яма в первый же день после полномасштабного военного вторжения россии выехал за границу.

В своем интервью «Слава+» Яма рассказывал, что он выехал очень быстро, «в первый же день». Таким образом хореограф покинул страну еще до того, как был введен запрет на выезд мужчин призывного возраста. Сначала он с женой и сыном Леоном остановились в одной из европейских стран, а затем переехали в США, где и остаются до сих пор.

Данный факт является причиной для критики в адрес Ямы. Так, на днях Яма поздравил с Днем работников радио, телевидения и связи всех причастных, а ему в ответ пользователи Инстаграм ответили, что он недостоин называться украинцем и упрекнули, что мужчины сейчас находятся в Украине, а все, кто уехал – «двуногие существа». Также Яме заявили, что он потерял уважение и посоветовали не приезжать в Украину.

«А Дикусар, которого вы презирали, мужик настоящий и воюет», - пишут Яме.

Тем времене украинская блогерша Алина Шаманская вступилась за танцовщика. По ее словам, хореограф помогает Украине и ему тоже нелегко.

«В США мы виделись с Владом Ямой, выступали с ним на благотворительном концерте. Мы сейчас проводим благотворительные концерты. Каждый пытается в США сделать то, что мы можем для Украины. На одном мероприятии в Чикаго мы встречались с Владом Ямой. Он очень грустный. Ему болит", - рассказала Алина в интервью Максиму Прокопенко.

Также Алина объяснила, что она понимает Яму и его жену и намекнула, что у их отъезда есть причины, о которых никто сказать пока не может.

«Я о Владе Яме знаю немного больше, чем знают все. Я достаточно близко общаюсь с ним, поэтому ничего плохого о его выезде сказать не могу. И он об этом так же не может сказать. Возможно, когда-то это все откроется», - пояснила Алина.

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