Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - известная украинская певица, которая замужем за певцом Арсеном Мирзояном, с которым познакомилась на "Голос країни". У пары есть совместная дочь Нина, которую назвали в честь легендарной бабушки - Нины Матвиенко, Народной артистки Украины. Также у Тони есть дочь от прошлых отношений - Ульяна, которую она родила в 17 лет. А у Арсена есть двое сыновей от прошлых отношений, поэтому Нина, мама Тони, изначально была против отношений пары.

Не забывает Тоня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Матвиенко показала свою маму - Нину, которая стояла возле стены.

До этого Нина поздравила свою дочь Ульяну с Днем рождения.

"Поздравляю тебя, мое солнышко, с твоим днем. я все помню, какой был невероятный сюрприз - ждала Марка, а родилась Уля. Ты у меня особенная девочка, а сегодня, в твои 24 года, могу сказать - девушка . Желаю тебе никогда не опускать руки, никогда не унывать, никогда не разрывать свою прекрасную, добрую душу. Счастья тебе, любви и веры! Я скоро буду рядом. Ты мой сюрприз навеки. Мама", - написала Матвиенко.

Напомним, Мирзоян встретился с Матвиенко и дочкой после долгих месяцев разлуки, трогательные фото

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