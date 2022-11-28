Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста Дзидзьо Михаила Хомы. Знаменитость прославилась благодаря "Фабрике звезд", которая вышла в 2007 году, где Оле удалось победить. Звезда уже 21 год состоит в отношениях и воспитывает единственного сына Нестора. Не забывает и об Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда показала сына Нестора, который приболел после посещения школы физически.

"В машине Нестора начало трясти. Он испугался и расплакался. руки и ноги холодные. Губы синие. Хотя температура 37,5. Я позвонила врачу. В таких условиях - нурофен и свечка, если есть необходимость. Пить глотками и тепло укутать. 10 минут треша и отпустило. Уснул", - поделилась Оля своими переживаниями.

"Что вы? Я в темноте. В темноте сбиваю температуру Нестору, которая прыгает", - рассказала Оля на еще одном сторис.

Напомним, Цибульская обеспокоила новостями о здоровье 7-летнего сына

А еще Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская показала красавца-мужа: редкое фото

Также Politeka писала, что беда случилась с сыном кумы Дзидзьо Цибульской, звезда поделилась



