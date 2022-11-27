Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является также кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда прославилась благодаря "Фабрике звезд" в 2007 году, где ей удалось победить. Оля, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

А недавно Цибульская решила показать своего мужа, с которым вместе уже 21 год. У пары есть сын Нестор, которого долгое время приписывали Дзидзьо, который якобы имел роман с Олей.

Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Оля показала, какая беда случилась с ее сыном.

"Неделя школы и привет сопли с кашлем. 37,5, черт", - написала Оля в новой публикации.

На кадрах можно увидеть Цибульскую с сыном, который показал большой палец вниз, описывая свое состоянии. Как оказалось, он ходил физически в школу на уроки, из-за чего заболел.

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