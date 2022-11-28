Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая также является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда прославилась в 2007 году, когда пришла на первую "Фабрику звезд". У звезды есть муж, с которым Оля уже 21 год вместе. Пара также воспитывает сына Нестора. Оля до последнего времени не показывала своего супруга и только недавно показала совместную фотосессию с любимым. До этого активно ходили слухи, что Цибульская состоит в отношениях с Михаилом Хомой и якобы на него похож Нестор.

Не забывает Оля и об Инстаграм, где часто веселит украинцев, снимая смешные пародии. Также артистка делится своим творчеством, но не забывает и о личных кадрах.

А в этот раз Цибульская опубликовала совместное селфи, где позировала вместе с мужем и сыном Нестором. Все трое улыбались, примеряя новую белую шапку, которую купили.

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