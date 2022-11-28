Дочь Константина Меладзе отмечает, что даже находясь в безопасности, можно чувствовать себя плохо.

Как сообщает Politeka.net, дочь известного композитора и продюсера Константина Меладзе – Лия – сделала откровенное признание. Оказалось, что девушка после начала полномасштабной войны отправилась в Америку, где столкнулась с тревожно-депрессивным расстройством. Подробнее об этом она рассказала в Инстаграм-Сториз.

Лия отмечает, что даже находясь в безопасности, можно чувствовать себя плохо. Связано это и с тем, что юная вокалистка переживает за Родину, охваченную войной.

"Мне тяжело из-за того, что у меня дома война, мне тяжело, потому что я выхожу из тревожно-депрессивного расстройства. Мне тяжело, потому что это все выпало во время моих 18 лет, когда я должна работать, учиться и выстраивать свою жизнь. И да, я чувствую напряжение, потому что я человек молодой, еще не очень умный", — объяснила дочь Константина Меладзе.

Дочь Константина Меладзе добавила, что не планирует оставаться в США навсегда, поскольку очень любит Украину и надеется поскорее вернуться домой.

"Я люблю свою страну и своих людей, и скоро хочу вернуться, хочу помогать, хочу быть полезной, хочу быть вместе", — отметила Лия.

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