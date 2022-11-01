Після перемоги на "Фабриці зірок 7" співачка Анастасія Приходько підписала контракт із Костянтином Меладзе. Вони пропрацювали разом лише кілька років, але продюсера вона вважає "дуже важкою людиною". Про це вона розповіла під час інтерв'ю для програми "ЖВЛ".

Ходили чутки, що продюсер чіплявся до Анастасія Приходько . Нещодавно зірка заявила, що в її житті є історія, яку вона може шокувати, і досі вона не може забути, але деталями не поділилася. Це ще більше підігріло обговорення фанатів про нібито домагання, але співачка це заперечує.

Вона наголосила, що сумна історія, про яку йшлося, досі не дає їй спокою. Тому Анастасія Приходько поки що не готова про неї говорити відкрито.

"Не люблю, коли мене жаліють. Я зараз розумію, що якщо почну про це говорити, ця тема підніметься, а я цього не хочу. Я не готова знову так турбувати свою душу, бо це ж не раз сталося. Це тривало рік - з 2009 до 2010 року. Щоб не збрехати, вибиралася з цієї історії я років п'ять. Я зараз говорю, а мене всередині починає смикати", - пояснила артистка.

Настя додала, що через це у неї почалися панічні атаки, і їй довелося звернутися до фахівців. Вона уточнила, що, крім її психолога, цю історію знає і її чоловік.

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