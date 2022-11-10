Як повідомляє Politeka.net , російський музикант Валерій Меладзе , який ще 24 лютого засудив війну в Україні, виступив на одній сцені з пропутинським артистом Філіпом Кіркоровим , який неодноразово демонстрував повагу путіну і погоджувався з його кривавою політикою.

Цей цинізм не залишила без уваги Тіна Кароль, яка присоромила Меладзе на своїй сторінці в Instagram.

На прикладі Валерія МеладзеТіна Кароль пояснила, чому не варто вірити тим російським зіркам, які каються за кар'єру на росії. Бо 24 лютого вони благають "зупинити військові дії та сісти за стіл переговорів", а на дев'ятий місяць війни виходять на одну сцену з пропутинськими артистами.

"П - послідовність, принциповість, порода, порядність, поребрик. Тому я не вірю жодному, хто "кається". Баблорубка", - написала Тіна Кароль.

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Варто зазначити, що Валерій Меладзе 24 лютого записав відеозвернення на особистій сторінці в Instagram, в якому сказав, що "сьогодні сталося те, що не мало відбуватися ніколи". Він закликав припинити війну та сісти за стіл переговорів.

Тому на росії почали скасовувати його заплановані концерти, а натомість анонсувати виступи артистів, які підтримали війну.

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