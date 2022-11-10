Як повідомляє Politeka.net , російський музикант Валерій Меладзе , який ще 24 лютого засудив війну в Україні, виступив на одній сцені з пропутинським артистом Філіпом Кіркоровим , який неодноразово демонстрував повагу путіну і погоджувався з його кривавою політикою.

Цей цинізм не залишила без уваги Тіна Кароль, яка присоромила Меладзе на своїй сторінці в Instagram.

На прикладі Валерія Меладзе – Тіна Кароль пояснила, чому не варто вірити тим російським зіркам, які каються за кар'єру на росії. Бо 24 лютого вони благають "зупинити військові дії та сісти за стіл переговорів", а на дев'ятий місяць війни виходять на одну сцену з пропутинськими артистами.

"П - послідовність, принциповість, порода, порядність, поребрик. Тому я не вірю жодному, хто "кається". Баблорубка", - написала Тіна Кароль.

Варто зазначити, що Валерій Меладзе 24 лютого записав відеозвернення на особистій сторінці в Instagram, в якому сказав, що "сьогодні сталося те, що не мало відбуватися ніколи". Він закликав припинити війну та сісти за стіл переговорів.

Тому на росії почали скасовувати його заплановані концерти, а натомість анонсувати виступи артистів, які підтримали війну.

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