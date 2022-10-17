Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько - відома українська співачка, яка брала участь у шоу "Євробачення", а також судила проект "Співають всі". Не забуває Приходько і про Фейсбук, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила торкнутися теми Костянтина Меладзе. Приходько опублікувала фрагмент інтерв'ю, який інтерпретували як її визнання у приставанні Меладзе.

"Я буду її розповідати, коли буду в похилому віці, тому що історія… Я не боюся її розповідати, вона просто дуже брудна. Буде бруднішою за історію Олі Полякової та Ані Лорак. Це така у мене психологічна травма, напевно, на все життя залишається і вона в мене дуже болить", - сказала Настя, маючи на увазі історію Полякової та запроданки Лорак, які звинувачували Меладзе у приставаннях.

Приходько вирішила спростувати припущення, що на неї теж види мав Меладзе.

"Нічого я не натякала це раз! Два - він мене не домагався!", - Написала Настя.

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