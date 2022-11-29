Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры со своих концертов, а также рассказала о собранных на них средствах.

Так, на одном из фото Светлана запечатлена на сцене в свете софитов в полный рост. Перед карой она появилась в экстремально коротком платье, которое подчеркнуло длинные ноги и стройную фигуру. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий сценический макияж.

В подписи к публикации Лобода рассказала о собранном на концертах миллионе гривен, который отправит на отстройку домов в ее родном городе Ирпене.

"Дорогие друзья! Времена не выбирают и здесь, и сейчас мы делаем все, чтобы подарить друг другу немного надежды и тепла. Каждая наша встреча наполняет новыми силами и дает уверенность в том, что этот мир можно изменить и мы меняем его вместе. Спасибо, что вы с нами. Мы смотрим в одну сторону и у нас всё получится! Слава Україні!", - написала артистка в подписи к публикации.

Напомним, "Слова излишни": Андраде из "Орла и Решки" изумила образом с чулками и корсетом, фото.

Как сообщала Politeka, Дорофеева призналась, как переживает длительное отсутствие света и воды: "Как все украинцы сейчас...".

Также Politeka писала, что Лобода в коротком топе засветила лишнее во время подготовки к концерту: фото из гримерки.