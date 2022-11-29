Популярная украинская телеведущая, инфлюэнсер и блогер Леся Никитюк, которая недавно возобновила съемки своего тревел-шоу и ездит по украинским городам, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото со своим домашним любимцем и задала поклонникам вопрос.

На новом снимке Леся запечатлена сидя в своем автомобиле, она открыла дверку и тискает любимого песика Рафика. К слову, пушистого любимца телезвезда не раз называла своим "меценатом", так как он зарабатывал ей деньги на рекламе.

В подписи к публикации Никитюк задала поклонникам вполне логичный вопрос: "Смотрите, снег белый, Рафик белый. Внимание вопрос. Почему после того, как он сел в машину все сидения черные?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новый пост Леси, отвечая на ее вопрос: "Потому что белое на белое дает черное. Как минус на минус", "Потому что Рафик где-то нашел болото под мокрым снегом. Нужно ботинки покупать, а то что такая красота на босую ногу шастает", "Потому что белых Рафиками не называют", "Потому что сидения обтянуты черным, а Рафик белый всегда", "Любишь кататься, люби и саночки возить!", "Потому что под снегом есть что-то, что не белое, земля, например".

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