В частности, у мамы популярного украинского телеведущего Андрея Беднякова сегодня должен быть день рождения.

Как сообщает Politeka.net, украинский ведущий Андрей Бедняков, который прославился благодаря травел-шоу "Орел и Решка" признался, что страдал из-за смерти отца. Поэтому новость о потере мамы была для него еще более болезненной. На своей странице в Инстаграм-Сториз он обратился к своей покойной маме, которая умерла в оккупированном Мариуполе.

В своем фотоблоге знаменитость посвятил родному человеку трогательный пост. В частности, у мамы Андрея Беднякова сегодня должен быть день рождения. Бедняков решил поздравить близкого человека с его праздником. Также ведущий опубликовал архивное фото мамы, сделанное в Мариуполе.

"С днем рождения, Ма. Цените родителей, очень вас прошу", — написал Андрей и добавил слово "всегда" с красным сердечком.

Стоит отметить, что мама Андрея Беднякова долго болела, а весной впала в кому. В условиях войны и осады Мариуполя россиянами ей было гораздо труднее, каждый взрыв ухудшал самочувствие. Здоровому человеку было тяжело, а больному – в разы тяжелее. В квартире уже было +3, 0 градусов, а для больного человека это катастрофа.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.