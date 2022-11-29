Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss и недавно презентовала украинцам новую песню "Маяк", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась очаровательным фото в новом образе, которое сделала сама.

Как видно, на новой фотографии Юлия появилась в интересной локации, она сняла себя в зеркало, кокетливо позируя. Перед камерой она предстала в черной футболке с интересным рисунком маяка и строками из новой песни. При этом артистка удивила прической – здесь у нее длинные волосы, который собраны в высокий тугой хвост, а на лице яркий макияж. При этом в прошлом посту Юля показывала фото в совершенно другом образе – с белым париком и стрижкой каре.

В подписи к публикации Санина написала: "В диком шторме мы не одни". А поклонники тут же принялись комментировать новое фото певицы, засыпая ее комплиментами: "Просто лучшая, самая талантливая и самая любимая", "На расстоянии руки", "Какая красивая. Это намек на клип?", "Маяк" – это просто песня года для меня, шедевр", "Невероятная. Фантастическая. Непревзойденная. Наша Юля", "Это прекрасно. Кто вам пишет тексты песен?", "Люблю", "Фантастическая Юля", "Боже, какая красотка", "Самая красивая", "Кайф", "Ты прекрасна", "Невероятная".

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