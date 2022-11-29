Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз актриса удивила постом, в котором рассказала о своем сыне и показала очаровательное фото с ним.

На новой фотографии Ксения и ее 10-летний сын Платон запечатлены во время путешествия на руины замка Самобор в Хорватии. На снимке актриса появилась в узких темных лосинах и черной куртке, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж. Рядом с ней стоит Платон и забавно кривляется в камеру.

В подписи к публикации Мишина рассказала: "Я очень радуюсь, что у меня уже такой взрослый сын. Я с ним могу обсуждать любые темы, не стесняясь ничего. Попросить совета или задать вопросы, которые меня беспокоят. И я просто кайфую от того, как он уже по-другому себя проявляет, и иногда выдает такое, что рядом я действительно ощущаю защиту. Но иногда пересматривая видео, где он маленький, хочется вернуть все и еще больше насладиться его беззаботной жизнью, которую я родила".

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