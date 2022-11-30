По словам артистки, на критику в свой адрес она реагирует по-разному. Так, иногда она даже может ответить на комментарии, которые ей пишут в соцсетях.

«А бывает – вижу неприятную ложь, и становится больно. Сейчас хейт – вроде бы, неотделимая часть жизни не только успешного артиста, как это было еще год назад, но и каждого человека», - рассказала Дорофеева в интервью ТСН .

Певица понимает, что ее личная жизнь всколыхнула новостное пространство и каждый из украинцев сейчас переживает очень тяжелое время, который по-разному выливает свои эмоции.

«Поэтому я стараюсь к этому относиться с пониманием, хотя действительно бывает неприятно», - говорит Дорофеева.

Певица также признается, что не могла бы испытывать такого интереса к своей жизни. Просто ведь хочет жить.

«Но в то же время я понимаю, почему так происходит, ведь наша история непростая и довольно странная для всеобщего восприятия. Просто должно пройти определенное время, чтобы все улеглось», – говорит она.

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