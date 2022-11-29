Відомий хореограф і телеведучий Влад Яма першого ж дня після повномасштабного військового вторгнення росії виїхав за кордон.

У своєму інтерв'ю «Слава+» Яма розповідав, що він виїхав дуже швидко, «в перший же день». Таким чином хореограф залишив країну ще до того, як було запроваджено заборону на виїзд чоловіків призовного віку. Спочатку він із дружиною та сином Леоном зупинилися в одній із європейських країн, а потім переїхали до США, де й залишаються досі.

Цей факт є причиною критики на адресу Ями. Так, днями Яма привітав із Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку всіх причетних, а йому у відповідь користувачі Інстаграм відповіли, що він не вартий називатися українцем і дорікнули, що чоловіки зараз перебувають в Україні, а всі, хто виїхав – «двоногі істоти» . Також Ямі заявили, що він втратив повагу та порадили не приїжджати до України.

«А Дікусар, якого ви зневажали, мужик справжній і воює», - пишуть Ямі.

Тим часом українська блогерка Аліна Шаманська заступилася за танцівника. За її словами, хореограф допомагає Україні і йому теж нелегко.

«У США ми бачилися із Владом Ямою, виступали з ним на благодійному концерті. Ми зараз проводимо благодійні концерти. Кожен намагається у США зробити те, що ми можемо для України. На одному заході у Чикаго ми зустрічалися з Владом Ямою. Він дуже сумний. Йому болить", - розповіла Аліна в інтерв'ю Максиму Прокопенко.

Також Аліна пояснила, що вона розуміє Яму та його дружину і натякнула, що їхній відїзд має причини, про які ніхто сказати поки що не може.

«Я про Влада Яму знаю трохи більше, ніж знають усі. Я досить близько спілкуюся з ним, тому нічого поганого про його виїзд сказати не можу. І він про це так само не може сказати. Можливо, колись це все відкриється», - пояснила Аліна.

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