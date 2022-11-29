Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка вийшла заміж за Олександра Божкова – продюсера "Квартал 95". У пари є двоє дітей – Гліб та Микита. Напередодні зірка зізналася, що залишила хворих дітей на півдня.

"Зйомка закінчена, свій кайф я отримала - неймовірний. Хочеться, щоб зйомки були щодня. Бо кожна людина повинна працювати за професією. І зараз, коли я півдня не бачила своїх хворих дітей, я йду купити їм невеликий сюрприз, і швидко до ним", - сказала Ганна.

А цього разу у сторіс Саліванчук показала Микиту, поділившись кадром у сторіс Інстаграм.

"У мене сили закінчуються", – написала кадри зірка.

"Никитушка. У тебе що, свої ліхтарики є? У тебе що, вночі була температура і ти плакав? Так? Зараз тобі легше трошки?", - сказала Ганна, звертаючись до сина.

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