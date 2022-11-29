Долгое время певица не хотела комментировать эти отношения и уверена, что должно пройти определенное время, чтобы все улеглось.
На хейт со стороны артистка пытается не обращать внимания, но признается, что иногда комментарии в соцсетях все же делают ей больно.
Сейчас у Дорофеевой много концертов, у ее нового любимого тоже много дел, но свободное время они проводят вместе.
«Как только у нас есть свободное время, мы всегда проводим его вместе. Мы оба обожаем Киев и гулять по улице Рейтарской. Недавно особым для нас городом стал Львов и местная "Я Галерея" Павла Гудимова», – рассказала Дорофеева в интервью ТСН.ua.
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По ее словам, именно здесь Кацурин снимал часть выпуска программы "Еда Львова".
А еще Дорофеева и Кацурин любят рисовать вдвоем, хотя ни певица, ни ресторатор не рисуют.
«Эти картины хранятся у нас дома», – говорит Надя.
Напомним, украинки вступились за Дантеса после его развода с Дорофеевой.
Также сообщалось, что у Тараса Цымбалюка новый роман после развода.
Кроме того, Politeka.net писала, что Квиткова рассказала, что спасло ее брак с экс-Холостяком Добрыниным.