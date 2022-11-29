Так, Полякова, которая сейчас принимает участие в грузинских "Танцах со звездами", намерена выиграть в шоу.

В проекте, главным призом которого есть квартира в Батуми.

«Мы с утра и до ночи в зале, и мы хотим выиграть квартиру в Батуми. И не просто так! Если мы выиграем, мы подарим обязательно эту квартиру какой-то многодетной семье, потерявшей свое жилье на территории Украины», - рассказала Полякова о своих планах в интервью ЖВЛ .

Напомним, партнером Поляковой является украинский танцовщик Макс Ежов. В украинских «Танцах со звездами» Ежов дошел до финала в паре с Лесей Никитюк. Кроме того, он работает в шоу-балете Поляковой.

По их словам, они не знали, что в Грузии будут танцевать друг с другом.

Также Полякова рассказала, что в Грузии она проживает сама, в гостинице, где ей предоставили номер бесплатно. К ней уже прилетали родные – мама и дочери.

"Но, я скажу честно, что здесь очень много тренировок, нужно тренироваться каждый день, что на родных совсем нет времени", - призналась артистка.

Напомним, Полякова показала свою нестареющую маму.

Также сообщалось, что Оля Полякова засняла, чем Елена Кравец занимается в Грузии.

Кроме того, Politeka.net писала, что Полякову ошеломило на грузинской улице.