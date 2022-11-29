Так, Полякова, которая сейчас принимает участие в грузинских "Танцах со звездами", намерена выиграть в шоу.
В проекте, главным призом которого есть квартира в Батуми.
«Мы с утра и до ночи в зале, и мы хотим выиграть квартиру в Батуми. И не просто так! Если мы выиграем, мы подарим обязательно эту квартиру какой-то многодетной семье, потерявшей свое жилье на территории Украины», - рассказала Полякова о своих планах в интервью ЖВЛ .
Напомним, партнером Поляковой является украинский танцовщик Макс Ежов. В украинских «Танцах со звездами» Ежов дошел до финала в паре с Лесей Никитюк. Кроме того, он работает в шоу-балете Поляковой.
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По их словам, они не знали, что в Грузии будут танцевать друг с другом.
Также Полякова рассказала, что в Грузии она проживает сама, в гостинице, где ей предоставили номер бесплатно. К ней уже прилетали родные – мама и дочери.
"Но, я скажу честно, что здесь очень много тренировок, нужно тренироваться каждый день, что на родных совсем нет времени", - призналась артистка.
Напомним, Полякова показала свою нестареющую маму.
Также сообщалось, что Оля Полякова засняла, чем Елена Кравец занимается в Грузии.
Кроме того, Politeka.net писала, что Полякову ошеломило на грузинской улице.