Как оказалось, Макс Ежов очень похудел, пишет Politeka.net.

Напомним, в пятом сезоне «Танцы со звездами» Макс Ежов был в паре с Лесей Никитюк. Пара тогда дошла до финала.

Ежов является участником шоу-балета Оли Поляковой. Но о том, что в грузинские «Танцы» его приглашают в пару именно с ней танцор узнал уже непосредственно на проекте.

«Я думала, что у меня будет грузин. Понимаешь. Я не знала, что буду танцевать с Максом», – рассказала Полякова в интервью ЖВЛ.

Певицу дополнил Макс:

«Мне позвонили с телеканала из Грузии, сказали надо танцевать. Я тоже думал, что буду танцевать с грузинкой. А тут оказалось, что Оля Полякова».

По словам артистки, продюсеры шоу хотели, чтобы была полностью украинская пара.

«Это было неожиданно, у нас есть видео, где мы видимся впервые с Максом. Я не знала, что буду танцевать с Максом».

Также Полякова рассказала, что их дни в Грузии – это сплошные тренировки с утра до ночи.

«Встаем рано, встречаемся, идем в зал, тренируемся, потом идем есть, потом снова тренируемся. Мне нужно есть меньше, а Максу больше, потому что он похудел за войну на 15 килограммов и приехал такой худой, что продюсеры не знали, сможет ли он поднять такую ​​тетю как я или не сможет. Но он смог, хоть и ножки у него немного погнулись. Но он это делает», – пошутила Полякова.

Напомним, Полякова мечтает выиграть в шоу главный приз – квартиру в Батуми.

Ее украинская пара собирается подарить многодетной украинской семье, потерявшей жилье из-за войны.

Также сообщалось, что Оля Полякова засняла, чем Елена Кравец занимается в Грузии.

Кроме того, Politeka.net писала, что Полякову ошеломило на грузинской улице.