Известная Инстаграм-модель, владелица своего косметического бренда и одна из семейства Кардашьян Кайли каждый день показывает новые кадры. В Инстаграм девушка публикует довольно разные моменты из жизни, чаще всего представляя встречи, светские вечера и постановочные образы.
При этом Кайли также старается изредка показать подборки более личных фото, на которых хочет показать и себя настоящую. Такие фото наиболее популярны и обсуждаемы.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Взрыв прогремел возле украинского посольства в одной из стран Европы: первые подробности
"День бавовны": в россии серия масштабных пожаров, горят ТЭЦ, нефтебаза и не только
"Это хуже Припяти": украинцы ужаснулись от того, что увидели в своих родных городах
Торговые центры в росии горят один за другим: "Буква Z на фасаде здания напоминает..."
Кайли без макияжа, на пляже, с детьми и на вечерниках – все эти моменты сделали девушку более натуральной и общительной:
«Красота; Несовершенство делает тебя; Вы милашка; каждая фотка делает меня счастливее и счастливее; Любите свою жизнь 😍; Лол, она не носит баленсиагу; До сих пор без имени?; Прекрати, они такие милые 😭; Я не понимаю, почему они рады хвастаться только девочками».
Кайли также решила напомнить дерзким способом о своем косметическом бренде и даже подобрала для новой рекламы необычно яркий макияж. А вот открытый пестрый наряд с вырезами оказался в самом центре внимания.
Напомним, Каменских в вышиванке показала украинцам, почему ей есть чем гордиться: "Я действительно считаю...".
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич в романтичном образе изумила видом после смены стиля: "Француженка Злата".
Также Politeka писала, что Джамала появилась на улицах Польши, поразив естественной красотой: "Есть люди, которые без косметики красивые".