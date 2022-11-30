Известная Инстаграм-модель, владелица своего косметического бренда и одна из семейства Кардашьян Кайли каждый день показывает новые кадры. В Инстаграм девушка публикует довольно разные моменты из жизни, чаще всего представляя встречи, светские вечера и постановочные образы.

При этом Кайли также старается изредка показать подборки более личных фото, на которых хочет показать и себя настоящую. Такие фото наиболее популярны и обсуждаемы.

Кайли без макияжа, на пляже, с детьми и на вечерниках – все эти моменты сделали девушку более натуральной и общительной:

«Красота; Несовершенство делает тебя; Вы милашка; каждая фотка делает меня счастливее и счастливее; Любите свою жизнь 😍; Лол, она не носит баленсиагу; До сих пор без имени?; Прекрати, они такие милые 😭; Я не понимаю, почему они рады хвастаться только девочками».

Кайли также решила напомнить дерзким способом о своем косметическом бренде и даже подобрала для новой рекламы необычно яркий макияж. А вот открытый пестрый наряд с вырезами оказался в самом центре внимания.

Напомним, Каменских в вышиванке показала украинцам, почему ей есть чем гордиться: "Я действительно считаю...".

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