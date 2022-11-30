Известная модель, а также с недавних пор владелица бренда одежды Скимс каждый день хвастается смелыми образами в Инстаграм. Ким Кардашьян также любит хвастаться сменой стиля, нередко впечатляя новым цветом прически.
В этот раз Ким похвасталась подборкой новых образов в рамках новых съемок. Стоит отметить, недавно на модель обрушился поток критики из-за молчания после скандала с брендом Баленсиага. Артистка не стала комментировать их провальную рекламу с детьми.
«Нам нужен свет» - написала Кардашьян.
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В сети поддерживают: «Тьфу Ким ты не 👏 совершенно ясно 🥹; Это было так здорово увидеть!! ❤️😍; И снова она молчит; Моральный компас Ким СЛОМАН!!; Лицемерие во всей красе; Отписаться от нее; Вы стоите НИЧЕГО; В Голливуде происходит что-то очень темное, и люди наконец-то просыпаются. Вся индустрия в этом заинтересована».
Ранее Кардашьян посетила гала-вечер Baby2Baby 2022, где смогла отличиться выбором наряда и своей речью. Как известно, сейчас Ким занимается своим брендом одежды и активно рекламирует его даже у себя дома.
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