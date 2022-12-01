Знаменитая модель Наоми Кэмпбэлл привыкла быть в центре событий и внимания. Нередко она хвасталась самыми невероятными платьями на подиуме и доказывала, что желает быть лучше других.
Сейчас модель уже не выступает, как прежде, но часто делится архивными фото и поздравляет коллег:
«Думаю о вас и о двух ангелах, мистере и миссис Абло, сестре Эдвине edwinaabloh и ваших близких.
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Вы произвели такое впечатление, вы позволили молодым творческим людям увидеть , что может быть сделано .. Я восхищаюсь вашим духом и Грейс. Знай, что мы #никогда не забудем, ты навсегда запечатлен в наших сердцах и умах» - поделилась Наоми под редкими кадрами.
«Какие объятия 🫂 такие искренние ❤️RIP VIRGIL; Покойся с миром Вергилий. Его дух живет; ❤️❤️ рип Вирджил; Вергилий. Мы помним вас. 🖤».
С короткими локонами модель увидеть невозможно, она тщательно скрывает свои недостатки и предпочитает более скромный стиль. Если ранее Наоми всячески подчеркивала фигуру, то теперь подбирает классические костюмы.
«Великолепная ночь musuemofislamicart (MIA) в честь открытия выставки The Baghdad Eyes Delight» - поделилась Наоми.
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