Популярная певица Бритни Спирс в прошлом году освободилась от опеки отца и получила право распоряжаться своими деньгами и жизнью сама спустя много лет. Тем не менее в сети все больше подозревают, что с Бритни не все в порядке.

Смелые фото без одежды, одинаковые танцы, словно в заточении дома и странные высказывания беспокоят поклонников все чаще. В этот раз кадры из ванной получили множество смешанных комментариев.

«Кажется, я выгляжу очень плохо тут. Никогда не профессиональные фото. Выглядеть так легко! Но я продолжу хлопать!» - пишет Бритни.

«Цены на энергоносители, очевидно, влияют на количество воды в ванне, мы чувствуем; именно поэтому ей понадобилась опекунство, хотя это, вероятно, просто его следствие; Почему кто-то обижается? Не сильно отличается от того, что Ким Кей или Карди Би делают; Это дико. Она просто ищет внимания в этот момент; Если это ее представление о свободе?; Бритни просто остановись».

«Я никогда не ношу свои платья… они такие красивые! Это фата моей прапрабабушки… Я такой АНГЕЛ!» - написала Бритни под подборкой кадров в разных, но довольно похожих при этом образах.

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