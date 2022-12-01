Эмили Ратаковски является всемирно известной моделью, которая даже в повседневности выбирает слишком открытые наряды. Благодаря своей любви к слишком открытым костюмам Эмили получает сотни комплиментов в Инстаграм.

Однако такие предпочтения разделяют не все – экс-супруг Ратаковски заявил, что любовь Эмили к постоянным раздетым фотосессиям надоела ему. Более того, он изменял ей и не стал это скрывать спустя несколько месяцев размолвки.

Ратаковски воспитывает маленького сына одна, поэтому редкие кадры с малышом всегда привлекают внимание:

«Красиво ♥️; Малыш не хочет участвовать в этом, лол; Пит записал это для тебя?; У Скита уже есть татуировка с этим детским именем?; Приветствую еще одного папу 🤣; Еще один ребенок, с которым обращаются как с реквизитом; Что-то в тебе заставляет меня съеживаться».

Ранее мы писали, открытые и довольно экзотичные фотосессии даже стали якобы причиной ее развода с мужем. Она узнала, что мужчина начал ей активно изменять и осуждал из-за ее любви к демонстрации тела без одежды.

Эмили не стала комментировать такие заявления и развелась с мужчиной, оставшись вместе с сыном.

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