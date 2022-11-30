В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила эмоциональный пост о панических настроениях в обществе.
"Второй день все говорим о «вероятном массированном обстреле»… Это просто какой-то психологический террор и сплошной ужас. Говоря с друзьями по телефону, у каждого свои страхи: Начиная от прилетов до отсутствия вещей первой необходимости. Кто-то не понимает, как кормить ребенка без воды и света, а кто-то может все выдержать, но тема туалета самая болезненная… Ну вы понимаете. Один из страхов тоже услышала — быть отрезанным от информационного пространства", — пишет Екатерина Кухар.
Поэтому балерина дала украинцам один важный совет.
"Но наша нация несгибаемая, мы крепки духом и очень философски настроены: «смех сквозь слезы». Такая жизнь украинцев и свобода для каждого стоит слишком дорого. И здесь главное не обесценивать чувства ближнего, а поддерживать. Особенно, ближайшим, не срываться друг на друга 🫂❤️🩹", — подчеркнула Кухар и поинтересовалась у поклонников, какие у них есть страхи, связанные с блекаутом.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Важное нововведение запускают в Украине с 1 декабря, Резников сообщил детали: "Все, кто имеет..."
"Извините": стало известно, какой будет главная новогодняя елка, пока украинцы сидят без света
"Бои круглосуточно": ВСУ продолжают наступать, названо направление
Жизнь новорожденного Сергея оборвала российская ракета: малыша провели в последний путь
Украинцы в комментариях поддержали звезду "Танців із зірками": "Главное не поддаваться панике. Вероятность прилетов есть каждый день. И дальше будет, пока война не закончится. Надо оставаться человечными и поддерживать тех, кому труднее. Тогда пробьемся к победе!".
Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.