В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила эмоциональный пост о панических настроениях в обществе.

"Второй день все говорим о «вероятном массированном обстреле»… Это просто какой-то психологический террор и сплошной ужас. Говоря с друзьями по телефону, у каждого свои страхи: Начиная от прилетов до отсутствия вещей первой необходимости. Кто-то не понимает, как кормить ребенка без воды и света, а кто-то может все выдержать, но тема туалета самая болезненная… Ну вы понимаете. Один из страхов тоже услышала — быть отрезанным от информационного пространства", — пишет Екатерина Кухар.

Поэтому балерина дала украинцам один важный совет.

"Но наша нация несгибаемая, мы крепки духом и очень философски настроены: «смех сквозь слезы». Такая жизнь украинцев и свобода для каждого стоит слишком дорого. И здесь главное не обесценивать чувства ближнего, а поддерживать. Особенно, ближайшим, не срываться друг на друга 🫂❤️‍🩹", — подчеркнула Кухар и поинтересовалась у поклонников, какие у них есть страхи, связанные с блекаутом.

Украинцы в комментариях поддержали звезду "Танців із зірками": "Главное не поддаваться панике. Вероятность прилетов есть каждый день. И дальше будет, пока война не закончится. Надо оставаться человечными и поддерживать тех, кому труднее. Тогда пробьемся к победе!".

Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.