На своей странице в Instagram Елизавета показала, как приготовить ленивые вареники с картофелем (палюшки).
"Все это время я нахожусь в Украине, сейчас дома, в Киеве. Так что я переживаю вместе с вами все ужасы войны. У меня тоже есть семья, которую нужно кормить. А с отключением электричества, имея электроплиту, это довольно сложно. Поэтому я хочу поделиться своими лайфхаками, опытом и простыми, но вкусными рецептами блюд, которые можно приготовить заранее и пробовать даже холодными. А также все блюда из доступных продуктов, что также не менее важно в сегодняшних реалиях", - подчеркнула Глинская.
Для приготовления ленивых вареников с картофелем нам понадобятся следующие ингредиенты:
700 г картофеля
50 г яиц
150 г муки
Соль и черный перец
А также для заправки:
2 луковицы
Сливочное масло жирностью 62%
Подсолнечное масло
Соль и черный перец
Сметана жирностью 10%
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Сначала очищаем и нарезаем картофель, отвариваем его в подсоленной воде. Сливаем воду, делаем картофельное пюре, оставляем остыть. Далее звезда "Мастер Шеф" нарезает и поджаривает лук на сковороде, на смеси 2-х масел – растительном и сливочном.
"Натираем картофельное пюре на мелкой терке, добавляем соль, перец, яйцо. И добавляем муку от 100 г сначала, замешиваем тесто. Если нужно, добавляем муку. Нарезаем, отвариваем в кипящей, подсоленной воде. Подаем со сметаным и поджаренным луком", - объяснила Елизавета Глинская.
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.