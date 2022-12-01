На своей странице в Instagram Елизавета показала, как приготовить ленивые вареники с картофелем (палюшки).

"Все это время я нахожусь в Украине, сейчас дома, в Киеве. Так что я переживаю вместе с вами все ужасы войны. У меня тоже есть семья, которую нужно кормить. А с отключением электричества, имея электроплиту, это довольно сложно. Поэтому я хочу поделиться своими лайфхаками, опытом и простыми, но вкусными рецептами блюд, которые можно приготовить заранее и пробовать даже холодными. А также все блюда из доступных продуктов, что также не менее важно в сегодняшних реалиях", - подчеркнула Глинская.

Для приготовления ленивых вареников с картофелем нам понадобятся следующие ингредиенты:

700 г картофеля

50 г яиц

150 г муки

Соль и черный перец

А также для заправки:

2 луковицы

Сливочное масло жирностью 62%

Подсолнечное масло

Соль и черный перец

Сметана жирностью 10%

Сначала очищаем и нарезаем картофель, отвариваем его в подсоленной воде. Сливаем воду, делаем картофельное пюре, оставляем остыть. Далее звезда "Мастер Шеф" нарезает и поджаривает лук на сковороде, на смеси 2-х масел – растительном и сливочном.

"Натираем картофельное пюре на мелкой терке, добавляем соль, перец, яйцо. И добавляем муку от 100 г сначала, замешиваем тесто. Если нужно, добавляем муку. Нарезаем, отвариваем в кипящей, подсоленной воде. Подаем со сметаным и поджаренным луком", - объяснила Елизавета Глинская.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.