На своей странице в Instagram Елизавета показала, как приготовить гречку с грибами, а также картофель со сметанным соусом.
Для гречки с грибами нам понадобятся:
300 г гречневой крупы (1.5 стакана)
500 мл воды
Соль (по вкусу)
300 г грибов (вешенки или шампиньоны)
1 морковка
1 луковица
40 г сливочного масла жирностью 62%
20 мл подсолнечного масла
"Промываем гречку холодной водой. Заливаем кипятком, добавляем соль и оставляем на 5-6 часов. *Если нет электричества, вы можете ее приготовить, залив даже холодной водой. Оставляйте на 5-6 часов и все будет готово", - объясняет Лиза Глинская.
Далее нарезаем грибы, лук и морковь. Поджариваем их на смеси растительного и сливочного масла. Сначала грибы, затем добавляем морковь и лук. В конце добавляем гречку, солим и доводим до вкуса.
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Для картофеля со сметанным соусом понадобятся следующие ингредиенты:
500 г картофеля (5-6 штук)
Соль (по вкусу)
Сливочное масло жирностью 62%
200 г сметаны жирностью 10%
Укроп, петрушка
Чеснок
Соль (по вкусу)
Сначала очищаем и отвариваем картофель в подсоленной воде. Сливаем воду, добавляем сливочное масло. Делаем сметанный соус: добавляем в сметану мелко нарезанный укроп, петрушку, чеснок и соль. Перемешиваем – и все готово.
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