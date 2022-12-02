Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась рецептами быстрых и вкусных блюд из доступных продуктов.

На своей странице в Instagram Елизавета показала, как приготовить гречку с грибами, а также картофель со сметанным соусом.

Для гречки с грибами нам понадобятся:

300 г гречневой крупы (1.5 стакана)

500 мл воды

Соль (по вкусу)

300 г грибов (вешенки или шампиньоны)

1 морковка

1 луковица

40 г сливочного масла жирностью 62%

20 мл подсолнечного масла

"Промываем гречку холодной водой. Заливаем кипятком, добавляем соль и оставляем на 5-6 часов. *Если нет электричества, вы можете ее приготовить, залив даже холодной водой. Оставляйте на 5-6 часов и все будет готово", - объясняет Лиза Глинская.

Далее нарезаем грибы, лук и морковь. Поджариваем их на смеси растительного и сливочного масла. Сначала грибы, затем добавляем морковь и лук. В конце добавляем гречку, солим и доводим до вкуса.

Для картофеля со сметанным соусом понадобятся следующие ингредиенты:

500 г картофеля (5-6 штук)

Соль (по вкусу)

Сливочное масло жирностью 62%

200 г сметаны жирностью 10%

Укроп, петрушка

Чеснок

Соль (по вкусу)

Сначала очищаем и отвариваем картофель в подсоленной воде. Сливаем воду, добавляем сливочное масло. Делаем сметанный соус: добавляем в сметану мелко нарезанный укроп, петрушку, чеснок и соль. Перемешиваем – и все готово.

Поклонники "Мастер Шефа" в комментариях оценили рецепты: "Вот это я понимаю легкие рецепты!! 🔥🔥🔥 спасибо вам", "Очень вкусно, вернули меня в детство!".

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.